Journaliste gaat viraal met outfit tijdens interview: “Ongepast voor op het werk” (video)

Een Tsjechische verslaggeefster lokt heel wat reacties uit met haar outfit tijdens een interview met een voetbaltrainer. “Ze hadden haar moeten vertellen dat ze zich professioneel moest kleden”, klinkt het kritisch.

Onlangs verloor de Tsjechische tweedeklasser FK Viagem Ústí nad Labem met 3-2 van SFC Opava. Kan gebeuren, maar opvallender was het interview achteraf dat journaliste Sabina Jaksova afnam bij trainer David Oulehla. De trainer van de verliezende ploeg leek haar tijdens het gesprek geen enkele keer aan te kijken. Op sociale media wordt gespeculeerd dat de man bewust zijn blik afwendde vanwege haar outfit. “Alle respect voor hoe hij zijn blik onder controle hield!”, wordt er gelachen.

Kritiek

De 30-jarige journaliste droeg een witte broek met daarboven een diep uitgesneden bordeauxrode top die haar decolleté benadrukte. Daarover droeg ze een witte blazer. Heel wat mensen op sociale media hebben hun bedenkingen bij de outfit, vooral omdat ze aan het werk was. “Dat was echt een ongepaste outfit voor een interview. Ik zeg het maar”, “Ze hadden haar moeten vertellen dat ze zich professioneel moest kleden” en “Ze is ongepast gekleed voor haar werk. Ontsla haar en haar baas”, wordt er onder meer gereageerd.

Eigen stijl

Zelf ziet Sabina geen enkel probleem in haar kledingkeuze. “Ik vind niet dat ik me provocerend kleed. Hier in Tsjechië is het normaal dat een vrouw mooie kleren en hakken aantrekt als ze uitgaat en er goed wil uitzien. Entertainment staat centraal in onze marketing en al de rest is daarrond opgebouwd. Bij Viagem geloven we dat voetbal een vorm van showbusiness is. Ik begrijp dat sommige mensen blij zouden zijn als ik me meer zou bedekken, maar aan de andere kant zou ik daarmee ook heel wat mensen teleurstellen”, vertelt ze aan The Sun.

Foto: TikTok