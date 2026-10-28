‘BGT’-jurylid Amanda Holden verbaast volgers in bikini: “Dit setje staat je zo mooi!” (foto’s)

Amanda Holden oogst heel wat lof met enkele bikinifoto’s. “Geel staat je echt geweldig. Wauw!”, klinkt het in de reacties.

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden genoot onlangs met haar man van een welverdiende vakantie in Abu Dhabi. De 55-jarige radiopresentatrice van de Britse zender Heart deelde op Instagram enkele kiekjes van haar vakantie. Ze draagt een lichtgele triangelbikini met een diep uitgesneden topje. “Blijkbaar is Groot-Brittannië helemaal weggewaaid! Ik heb de zon opgezocht. Heerlijk, Abu Dhabi! Gewoon Chris en ik!”, glundert ze bij de foto’s.

Godin

Haar meer dan drie miljoen volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Dit setje staat je zo mooi!”, “Gouden Holden! Je ziet er schitterend uit!”, “Zoals altijd zie je er fantastisch uit!”, “Geel staat je echt geweldig. Wauw!”, “Godin!” en “Wat een sexy, zelfverzekerde vrouw!”, lezen we in de reacties.

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Foto: Instagram