Kathy Pauwels kiest voor compleet nieuwe look: “Je ziet er prachtig uit!” (foto)

Voormalig VTM-gezicht Kathy Pauwels heeft zich een nieuwe look aangemeten. “Wauw!”, klinkt het in de reacties.

Kathy Pauwels kennen we nog als voormalig VTM-nieuwsanker en als het jarenlang vertrouwde gezicht van ‘Royalty’. Inmiddels telt de journaliste 59 lentes. “Tijd voor een metamorfose”, moet ze gedacht hebben. Ze liet zich onder handen nemen door de kapper en het resultaat mag er zijn: ze koos voor een korte, blonde bob tot net onder de oren, met een zijscheiding en zachte laagjes die voor extra volume zorgen.

Complimenten

Het resultaat is te bewonderen op Instagram. “Sommige dingen moet ik toch blijven leren. Ik zet wel zelf een kleurtje van het Kruidvat en ga daarna wenen bij een professionele kapster. Tweede les: soms is fictie beter dan non-fictie”, schrijft ze erbij. “Topper!”, “Knap!”, “Kathy, lekker jezelf blijven, hoor. Je ziet er prachtig uit!” en “Wauw!”, reageren haar volgers.

Foto: Instagram