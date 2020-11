Een video waarin een bruid een frats uithaalt met haar bruidsmeisje is viraal gegaan. Heel wat mensen vinden de prank echter niet zo gepast. “Ik zou woedend zijn als iemand dat bij mij deed”, klinkt het onder meer.

Melanie Joy mocht onlangs het bruidsmeisje zijn op het huwelijk van een van haar beste vriendinnen. Alles verliep zoals gepland totdat de bruid de taart aansneed. Plots bewoog ze in de richting van Melanie en duwde ze een stuk taart in haar gezicht, tot grote verbazing van de aanwezigen. Ook Melanie stond perplex en wist even niet goed op welke manier te reageren, maar al snel troostte de bruid haar met een knuffel en kon Melanie er om lachen.

In tranen uitbarsten

De video werd intussen al meer dan een miljoen keer bekeken op TikTok. Heel wat mensen vinden het straf dat Melanie zo kalm bleef. “Ik zou woedend zijn als iemand dat bij mij deed” en “Beseft ze wel hoe duur make-up is, en al zeker als je bruidsmeisje bent? Ik zou in tranen uitbarsten”, lezen we onder meer.

Vriendschap niet beëindigen

Melanie verduidelijkt echter dat het erger lijkt dan het was. “Ik was niet boos. Mijn broer had vijf minuten ervoor een glas rode wijn op mijn kleed gemorst, dus ik had mij er al bij neergelegd. Het ziet er trouwens erger uit dan het was. Het was een grappige frats en iedereen moest ermee lachen. Ze is de meest oprechte persoon die ik ken en ik zou onze vriendschap nooit beëindigen omdat ze taart in mijn gezicht duwde. Ik begrijp echt niet waarom er zoveel negatieve reacties zijn”, vertelt ze in Daily Star.

