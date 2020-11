Een Britse mama van twee heeft er nood aan om meermaals per dag klaar te komen. Doet ze dat niet, dan kan ze niet ontspannen en raakt ze zelfs niet in slaap.

Tracy Kiss telt 32 lentes en woont met haar twee kinderen in het Engelse graafschap Buckinghamshire. Op haar blog praat ze open en eerlijk over haar driften. Zo masturbeert ze 2 tot 3 keer per dag als ze niet intiem is geweest met haar partner. “Masturbatie is een natuurlijk en normaal aspect van het leven. Het is iets waarvoor we ons niet hoeven te schamen. Ik besef dat 2 tot 3 keer per dag veel is en dat de meeste vrouwen daar niet aan geraken, laat staan erover praten of het toegeven”, schrijft ze.

Wakker liggen

Ze beweert dat ze die momentjes nodig heeft om te kunnen ontspannen. “Als ik het niet doe, dan kom ik niet tot rust en slaap ik niet goed. Dan blijft de spanning in mijn lichaam zitten en houdt ze me wakker zoals wanneer je koffie of energiedrank gedronken hebt”, klinkt het.

Spanning in relatie

Haar grote honger zorgt soms wel voor wrevel in haar relatie. Als haar partner wil gaan slapen zonder eerst te vrijen, doet ze alsnog haar ding. Soms voelt haar partner dan dat hij tekortkomt. Ze benadrukt echter dat dat voor haar geen probleem is en dat ze haar partner om die reden nooit zal bedriegen. “Ik zorg gewoon dat mijn eigen behoeften beantwoord worden als mijn partner het niet doet”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Tracy Kiss (@tracykissdotcom)

