Het Britse bedrijf MyBaggage heeft een bizar product gelanceerd: glazen flessen met niets meer of minder dan lucht in. Zo kunnen Britten die vastzitten in het buitenland toch nog genieten van de geur van thuis.

Hoewel we met de feestdagen sowieso niet veel mensen mogen zien, hebben sommigen het extra zwaar. Wie voor het werk om of andere redenen in het buitenland vastzit, is verder weg van familie dan ooit. Daar heeft het Britse bedrijf MyBaggage, dat normaal baggage vervoert, een oplossing voor gevonden.

Het bedrijf verkoopt namelijk flessen lucht uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Althans, dat beweren ze. MyBaggage kreeg het idee naar eigen zeggen op basis van de wetenschap dat geuren vaak sterke emoties oproepen. “Door mensen te helpen om lucht uit hun thuisland in te ademen, hopen we hun heimwee te verminderen”, aldus een woordvoerder van het bedrijf aan CNN.

Metro- en toiletlucht

Naast lucht van de vier landen uit het Verenigd Koninkrijk, zijn er meteen al twee speciale edities gelanceerd. Zo kunnen mensen met heimwee naar Brits street food zich verkneukelen met lucht uit een fish and chips-shop. Wie steevast de Londense underground neemt, hoeft met een lading “frisse” metrolucht ook dat niet te missen. Dat je in dat laatste geval ook corona in een fles krijgt, is wel altijd risico.

En wie echt een ‘specialekke’ wil, kan ook verzoekjes insturen. Zo zegt het bedrijf op aanvraag een fles lucht uit de bergachtige regio van het Welshe Snowdonia geleverd te hebben. Of ze zo ver gaan om verse toiletlucht van bij je achtergebleven partner te verzamelen, is echter niet geweten.

Het prijskaartje voor wat heerlijk natte Britse lucht? Zo’n 25 pond (ongeveer 28 euro). Volgens MyBaggage lopen er wel degelijk bestellingen voor hun bizarre product binnen. Het gaat vooral om Britten die een vriend of familielid overzee willen verrassen met een ludiek cadeau.

