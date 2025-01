BMW gaat viraal door gepersonaliseerde nummerplaat: “Geweldig!” (foto)

Een foto van een BMW met een opvallende nummerplaat doet de ronde op sociale media. “Zalige nummerplaat”, klinkt het in de reacties.

Gepersonaliseerde nummerplaten: ze zijn steeds vaker te zien in het straatbeeld. Leuk om een persoonlijke toets te geven aan je favoriete vierwieler, minder gezellig voor de portemonnee. Je moet er immers 1000 euro voor overhebben.

Racemachine

De bestuurder van onderstaande BMW M4 Competition Coupé (startprijs 104.250 euro) twijfelde niet en wilde met de nummerplaat aan andere chauffeurs duidelijk maken hoe snel de auto wel is. “SEE YAAA”, valt er te lezen.

Veel reacties

De foto werd gedeeld op een Facebookpagina die de leukste gepersonaliseerde nummerplaten in de kijker zet. Heel wat mensen konden dit exemplaar wel smaken, maar ook niet iedereen. “Die nummerplaat is geweldig!”, “Wanneer je een foto bijna kan horen”, en “Zalige nummerplaat”, lezen we in de reacties. “Zeer mooie auto, spijtig van de belachelijke nummerplaat” en “Smaken verschillen”, luidt het ook.

Foto: Facebook