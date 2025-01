Man doet huwelijksaanzoek, maar kijkers zijn afgeleid door wat er op de achtergrond gebeurt (video)

Een huwelijksaanzoek is een moment van vreugde, al spatte die er niet meteen van af bij de dame op de achtergrond…

Casey Marie werd op kerstdag ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Dat leverde uiteraard leuke beelden op, maar het is niet het huwelijksaanzoek dat over de tong rolt in de reacties. Op de achtergrond zien we hoe een vrouw – de vriendin van Caseys broer – nogal ongeïnteresseerd uit de hoek komt.

Jaloezie

Het filmpje werd al meer dan één miljoen keer bekeken. Kijkers hebben het slechts over één ding. “Zijn er nog mensen afgeleid door de vrouw op de achtergrond? Ze is helemaal door het dolle heen”, “Volgens mij is iemand op de achtergrond een beetje jaloers. Gefeliciteerd, jullie!”, “Ik moest twee keer kijken om te zien of ze wel ‘ja’ zei. Ik was te druk bezig met die enthousiaste dame op de achtergrond!”, wordt er gelachen in de reacties.

Niet ongewoon binnen familie

In een vervolgvideo reageert Casey op de ‘commotie’. “Ik had niet verwacht dat de video viraal zou gaan. Ik had totaal niet door dat mijn schoonzus op die manier toekeek. Eerlijk gezegd trekken we bij ons thuis wel vaker zo’n gezicht, dus er is niets mis mee, maar het had wel iets beter gekund. Ik ben in ieder geval super blij en ik waardeer al jullie reacties”, klinkt het.

#fyp #foryoupage #foryou #christmasengagement2024 ♬ original sound – cassey_marie_xox @cassey_marie_xox 1. Yes I was surprised 2. The girl in the video is my brothers girlfriend who will hopefully soon be engaged! 3. We all have bad RBF 4. The ring on my finger was a promise 💍 5. I was in shock which is why I wasn’t jumping for joy, it doesn’t mean I’m any less excited I was just super confused bc I wasn’t expecting it. #engagement

Foto: TikTok