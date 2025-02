Ophef over outfit van vrouw in fitness: “Dit zou niet toegelaten mogen worden!” (video)

Een influencer krijgt heel wat tegenwind nadat ze een video deelde waarop ze aan het sporten is. “Waarom sporten sommige vrouwen bijna in hun ondergoed?”, vragen kijkers zich af.

Jolie Becker is een sportieve vrouw die regelmatig filmpjes deelt waarop ze in de fitness aan het sporten is. Onlangs postte de 23-jarige blondine een video waarin ze op de loopband staat. Niets mis mee, al hebben heel wat kijkers hun bedenkingen bij de outfit die ze op dat moment droeg: een beha en een heel kort shortje. “Ik vind cardio met een elastische band geweldig!”, schrijft ze erbij, doelend op de elastiek net onder haar short.

Gemengde reacties

Het filmpje werd op Instagram maar liefst 25 miljoen keer bekeken en lokt heel wat verdeelde reacties uit. “Ik vind dit walgelijk en respectloos!”, “Dit zou echt niet toegelaten mogen worden in een fitness. Het lijkt meer op een show dan op sporten”, en “Waarom sporten sommige vrouwen bijna in hun ondergoed? Beetje apart”, klinkt het bij de critici. Becker kreeg ook steun van sommige kijkers. “Als ik zo’n lichaam had, zou ik het ook laten zien! Ze heeft er hard voor gewerkt!”, “Wow, gewoonweg perfect”, en “Ik snap echt niet wat hier mis mee is…”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Instagram