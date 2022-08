BIZAR. Vrouw zet eigen dood en die van zoontje in scène: «We waren niet veilig»

Een Canadese vrouw heeft behoorlijk wat toeren uitgehaald om haar ex-man te misleiden: ze fakete haar eigen dood en die van haar zoontje zodat ze het voogdijschap over hem niet zou verliezen.

Op 23 juli meldde een voetganger in Saskatoon aan de politie dat hij een deken, een vishengel en handtas had gevonden aan een rivier. Het bleek om de spullen te gaan van de 48-jarige Dawn Walker, die die dag samen met haar zevenjarig zoontje was gaan vissen. De politie startte een zoektocht, maar het duo was onvindbaar en het ergste werd gevreesd: moeder en zoon waren opgeslorpt door de rivier.

To-dolijstje

Maar niet veel later kwam de politie erachter dat Dawn de grens was overgestoken naar de Verenigde Staten met haar zoontje. Zo hadden ze een papiertje gevonden waarop een to-dolijstje was gekribbeld door Dawn: «1. Negatieve COVID-test 2. Vishengel 3. Telefoon (leeg) 4. Voertuig / fiets 5. Verf haar / Bedek tattoo»

Op een ander achtergelaten papiertje stond het stappenplan: «parkeer auto (zwarte pruik), gooi telefoon in water, laat auto achter bij brug en zoek naar de dichtstbijzijnde grens»

Gevangenisstraf

Twee weken later troffen de speurders haar Chevrolet aan bij een Airbnb in Oregon City, vlak over de grens. Al die tijd had Dawn de identiteit gebruikt van een vriendin. De Canadese vrouw werd ondertussen aangeklaagd voor identiteitsfraude, voor in het bezit zijn van valse identiteitsdocumenten en ontvoering. Ze riskeert een gevangenisstraf.

Vanuit de gevangenis verklaarde Dawn dat ze geen andere keuze had. «Ik ben weggegaan uit Saskatoon omdat mijn zoontje en ik er niet veilig zijn.» Daarbij zei ze niet voor wie ze bang was, maar Dawn heeft eerder wel klacht neergelegd tegen haar ex vanwege huiselijk geweld. De politie zegt dat er geen bewijs is gevonden voor huiselijk geweld.

