Het was even in de haren krabben voor de politie toen ze deze beelden onder ogen kregen. Een toevallige chauffeur op de snelweg in het Amerikaanse Ohio legde op video een skatende man vast, compleet naakt en onherkenbaar door een gigantisch pluchen pandahoofd.

De rollerskater had ook nog een golfstok vast en raasde tegen een aanzienlijke snelheid over de snelweg. Vele bestuurders waren best geamuseerd, zo bleek, en toeterden er lustig op los. De identiteit van de man in kwestie is tot op moment van schrijven onbekend.

”Niet toegelaten”

Een woordvoerder van de Ohio Department of Transportation liet er in ieder geval geen twijfel over bestaan: wat die skater daar deed, is verboden. “Voetgangers zijn niet toegelaten op snelwegen. Daar zijn die borden voor aan elke oprit. We spreken hier dus over een serieus veiligheidsprobleem.”

Foto: still video