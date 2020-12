Wat als… je trouwt en je vader zijn minnares meebrengt naar je huwelijk? Wel, dan kan deze video je wat inspiratie geven.

Een Amerikaanse vrouw zorgde onlangs voor een heerlijk momentje tijdens haar trouwfeest. Na een relatie van 26 jaar had haar vader haar moeder bedrogen met een andere vrouw.

Liedje over bedrog

Hij dook op het huwelijk van zijn dochter op met zijn minnares, dus besloot de bruid om een gepast liedje aan te vragen: ‘I Hope’ van Gabby Barrett. Dat nummer gaat over een vrouw die bedrogen werd en (helemaal niet) hoopt dat haar ex gelukkig wordt met zijn minnares.

Met z’n allen meezingen

Op de beelden is te zien hoe de bruid samen met haar moeder en haar vriendinnen het liedje uit volle borst meezingen. Een steek van jewelste naar haar vader.

Hieronder de tekst die ze luidkeels meezingen:

I hope you both feel the sparks by the end of the drive

I hope you know she’s the one by the end of the night

I hope you never ever felt more free

Tell your friends that you’re so happy

I hope she comes along and wrecks every one of your plans

I hope you spend your last dime to put a rock on her hand

I hope she’s wilder than your wildest dreams

She’s everything you’re ever gonna need

And then I hope she cheats

Like you did on me

Hieronder de versie zoals het werkelijk klonk:

I WARNED YALL. Original audio. I’m an accountant and I didn’t even want to post this. That’s ya warning @kaitelen66 Reply to @rockysmom00 I WASI WARNED YALL. Original audio. I’m anaccountantand I didn’t even want to post this. That’s ya warning ##viral ♬ original sound – Kaitelen

