In de maand februari steeg het aantal echtscheidingen in Saudi-Arabië met zo’n 30 procent, blijkt uit overheidscijfers. Hoe dat komt? Door de zelfisolatie en ingevoerde avondklok tijdens de coronacrisis brachten veel meer Saudische mannen hun tijd thuis door, aan de zijde van één van hun echtgenotes. ‘Eén van hun’, want veel vrouwen kwamen er toen achter dat de man des huizes er nog andere huwelijken en gezinnen op nahield, zo verklaart nieuwssite Gulf News.

Vele huwelijken in Saudi-Arabië hebben het coronavirus niet overleefd. Doordat mannen massaal thuis bleven – het openbare leven lag stil en er was een gedeeltelijke lockdown en avondklok ingevoerd in de grote steden – kwamen verborgen geheimen aan het licht, die recht naar de rechtbank leidden. De aanvragen voor ‘khula’, een islamitische procedure tot echtscheiding, gingen door het dak.

Tijdens de maanden van zelfisolatie werd het immers nog moeilijker dan in normale tijden om contact met andere families geheim te houden, en vele polygame mannen vielen dan ook door de mand.

Vooraanstaande vrouwen

Volgens de statistieken van het Saudische ministerie van Justitie is de overgrote meerderheid van de echtscheidingsaanvragen omwille van polygamie afkomstig van zakenvrouwen, vrouwelijke artsen en andere vooraanstaande vrouwen uit de gemeenschap.

Polygamie is schering en inslag onder het manvolk in Saudi-Arabië, en vaak gebeurt het achter de rug van hun nietsvermoedende echtgenotes. De praktijk waarbij een man met meerdere vrouwen in het huwelijk treedt is legaal volgens de islam en toegestaan in de Golfstaten. In andere landen met een moslimmeerderheid is het dan weer verboden volgens de seculiere wetgeving, zoals in Turkije en Tunesië. Polygamie is ook al lange tijd een discussiepunt in het debat over vrouwenrechten in de Arabische wereld.

