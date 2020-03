We hebben al heel wat manieren gezien waarop mensen zich beschermen tegen het coronavirus. Maar nu lopen er zelfs mensen met een string om hun oren. Het lingerie moet een mondmaskertje voorstellen. Aangezien er overal een groot tekort is aan mondmaskers lossen deze Japanners het zo op.

Twitch-streamer Cjaysan kwam tijdens een live video in Japan iets heel opmerkelijks tegen. Toen de man aan het woord was met een danser, trokken twee Japanners de aandacht met hun gekleurde mondmaskers. De twee mensen met Aziatische afkomst droegen alle twee een string voor hun mond. De ene man koos voor een gele terwijl de andere een paarse droeg.

“Van mijn vriendin”

Het is natuurlijk een manier om zich te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Maar het is wel een speciaal zicht. Voordien maakten ook al andere opmerkelijke maskers de ronde. Zo lopen sommige mensen met een echte gasmasker rond. Andere maken hun eigen mondmasker uit flessen. Toen Cjaysan aan een van de twee mannen vroeg vanwaar hij de string haalde. Antwoorde de man: “Uit de kast van mijn vriendin.” Of de string dik genoeg is om het virus tegen te gaan, weten we niet.

Het bericht BIZAR! Nu ook strings als mondmasker verscheen eerst op Metro.