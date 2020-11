Nu de restaurants gesloten zijn en we de feestdagen zeer waarschijnlijk in bescheiden kring zullen vieren, lijkt het wel alsof we in de keuken creatiever zijn dan ooit tevoren. Onlangs vertelden we je al over de raclettebowl, een ingenieuze combinatie van de kaas en een pokébowl. Als je dacht dat dat al te bizar voor woorden was, ga je voor de charcuteriechalet maar beter even zitten.

De naam van het nieuwe fenomeen zegt eigenlijk al genoeg. Er is niets zo winterachtig als een Zwitserse chalet die gehuld gaat in een dik pak sneeuw. En als er één moment in het jaar is waarop je zin hebt in charcuterie, dan is het wel op een grauwe winterdag. De charcuteriechalet combineert dus beide.

Eindejaarspret

Salami, boterhamworst, pens, kalkoenfilet… Wat je favoriete charcuterie ook moge zijn, je kan alles gebruiken voor je chalet. Al doen worstjes het wel erg goed als ‘boomstronken’ en is gespikkelde salami ideaal als je een sneeuweffect wil creëren op het dak van je charcuteriechalet. Het is de ideale manier om een ietwat saaie charcuterieplank om te toveren tot een ware belevenis voor jou en je bubbel. In de Verenigde Staten is de trend al enkele jaren populair en nu is hij dus ook aan een opmars bezig in onze contreien. Ben je veganistisch, dan kan je de klassieke vleeswaren uiteraard ook vervangen door een vega versie. Het ziet er alleszins erg feestelijk uit!

