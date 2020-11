De correctionele rechtbank van Waals-Brabant heeft een inwoner van Waver veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een boete van 400 euro. Op 1 april, in volle lockdown, was de dertiger verkleed als verpleger met een stethoscoop om een supermarkt in Limal binnengestapt. Hij raakte er producten aan in de winkelrekken, niesde opvallend tussen de klanten en likte zijn bankkaart.

Het winkelpersoneel was niet gediend met het bizarre gedrag van de man en verwittigde de politie. Mensen uit zijn omgeving omschreven de man als een grillig persoon. Voor de correctionele rechtbank zei hij dat niezen “iedereen overkomt” en dat hij “van tijd tot tijd een verplegersjas draagt omdat het om een kledingstuk zoals een ander gaat”. Wel gaf hij toe dat hij de stethoscoop niet had moeten omdoen.

“Slechte grap”

Hij zei ook dat hij zich in het algemeen maar weinig informeert. Hij beweerde niet echt op de hoogte te zijn van de ernst van de gezondheidssituatie op 1 april. Wel erkende hij ook dat het een slechte grap was.

Het openbaar ministerie was niet te spreken over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de man en had een celstraf van vier maanden met uitstel gevorderd. De man had twee weken voor de feiten al de gezondheidsregels overtreden. Hij riskeert vier maanden opsluiting in het geval hij de werkstraf niet uitvoert.

