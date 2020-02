De afgelopen dagen werden er in Nederland gouden hondenpoepen gespot. Iemand duidt, met gouden graffiti, de uitwerpselen aan op de stoep.

Het was de Nederlander Gerwin die de ontdekking deed. Hij kwam op verschillende plaatsen in het dorpje Vriezenveen een omcirkelde hondendrol tegen. Wie ‘de dader’ is, is nog niet geweten, maar het zorgt voor de nodige vragen bij de inwoners.

Frequent probleem

Twenterand, een gemeente is Overijssel waar Vriezenveen bij hoort, kampt al langer met niet opgekuiste drollen. Afgelopen jaar werd er bij 984 inwoners gevraagd waar ze zich het meest aan ergeren in hun gemeente. Bij 42% van de gevallen blijken de rondliggende uitwerpselen het grootste probleem. Twenterand liet in december al weten dat ze maatregelen gingen nemen tegen het niet opkuisen van hondenpoep.

#raar fenomeen !

In #Vriezenveen is een “Hondenpoep markeerder” die Hondenpoep(46!keer) markeert op de stoep De persoon in kwestie is nog niet gesignaleerd maar iemand loopt dus met een gouden verf spuitbus op straat. #verward persoon ? Of statement.paar foto’s hieronder pic.twitter.com/dxICCoh7BX — Gerwin (@Soundblasterzz) February 4, 2020

