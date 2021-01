In Sea Life Kelly Tarlton in Auckland zijn er op oudejaarsavond adelaarsroggen geboren. Hoewel dat op het eerste zicht misschien geen vreemde gebeurtenis lijkt, is dat wél het geval als je weet dat er in het aquarium al meer dan twee jaar geen mannetje meer is geweest. Wetenschappers gaan nu op zoek naar verklaringen voor deze uitzonderlijke geboorte.

De geboorte van adelaarsroggen op oudejaarsavond deed in Sea Life Kelly Tarlton wenkbrauwen fronsen. Er was namelijk al twee jaar geen mannetje meer in het tunnelaquarium van vrouwtjesroggen Nibble en Spot geweest. Volgens wetenschappers zijn er twee opties die de bizarre en onverwachte zwangerschap zouden kunnen verklaren.

Bewaard sperma

Andrew Christie, de curator van het aquarium, vertelt in De Morgen dat hij denkt dat de mama’s sperma van hun laatste ontmoeting met een mannetje bewaard hebben. Dat is iets wat bij andere vissoorten, insecten en schildpadden ook voorkomt. Ze doen dat uit vrees dat ze het andere geslacht in het wild niet meer tegen zouden komen en om ervoor te zorgen dat ze zich toch nog kunnen voortplanten. Toch is dit eigenlijk niet zo gebruikelijk voor roggen.

Maagdelijke voortplanting

Volgens Adele Dutilloy van het National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA) zou het daarom gaan om een maagdelijke voortplanting. Dat is een natuurlijk proces van voortplanting zonder geslachtsgemeenschap, waarbij een eitje zich tot een embryo ontwikkelt zonder dat het bevrucht werd. In tegenstelling tot de methode waarbij sperma bewaard wordt, is deze verklaring wel al vastgesteld bij roggen. In 2018 plantte een elfjarige gevlekte adelaarsrog in Sydney zich voort terwijl die al tien jaar geen mannetje meer had gezien.

DNA-onderzoek

De enige manier om 100% zeker te weten op welke manier de roggen zwanger geraakten, is aan de hand van DNA-onderzoek. Dat zullen de babyadelaarsroggen daarom misschien later nog ondergaan.

Het bericht BIZAR. Kleine adelaarsroggetjes geboren in aquarium waar enkel vrouwtjes zwemmen verscheen eerst op Metro.