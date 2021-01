Het nieuwe jaar is nog niet zo lang geleden gestart en dat betekent voor veel mensen dat ze druk bezig zijn met hun goede voornemens. De één wil stoppen met roken, de ander wil meer gaan sporten en nog anderen willen hun ecologische voetafdruk verkleinen. Als ook jij tot die laatste groep behoort, zet je je camera maar beter zo snel mogelijk uit.

Als we het hebben over dingen die je kan veranderen om je CO2-uitstoot te verminderen, zijn er een aantal acties die vanzelfsprekend zijn. Minder de auto nemen, zo lokaal mogelijk eten, de verwarming wat lager zetten… De gebruikelijke dingen waarvan we al op school leerden dat ze een grote impact hebben op het milieu. Maar er zijn ook alledaagse handelingen waar we niet meteen aan denken.

15 liter water

Een nieuwe studie van onderzoekers van Purdue University, Yale University en het Massachusetts Institute of Technology wijst uit dat de camera van je computer tijdens al die Zoom-meetings heel wat CO2 uitstoot. Een sessie van een uur zou goed zijn voor 150 tot 1.000 gram CO2, het equivalent van zo’n 15 liter water of een stuk land ter grootte van een iPad Mini. Doe je je camera daarentegen uit en zet je alleen het geluid aan, dan bespaar je maar liefst 96% energie.

Netflix

En dat is trouwens niet de enige conclusie van het onderzoek. De wetenschappers vermeldden ook dat als je series kijkt op Netflix, je dat beter niet doet in HD – op die manier bespaar je tot 86% energie. Van alle onderzochte platformen was Netflix de grootste verbruiker, gevold door Zoom, TikTok, WhatsApp en Facebook. Een rangschikking die in coronatijden niet hoeft te verbazen maar die toch aanzet tot nadenken.

