Een lekkere kaasplank, met daarnaast een overheerlijke fles wijn. Voor sommigen bestaat er niets beter, anderen begrijpen de hype niet (in dat geval kan je bij ons niet op begrip rekenen). Zeker tijdens de feestdagen is het een populaire aperitiefoptie waar we maar al te graag gebruik van maken. Mits enig schuldgevoel natuurlijk.

Veel groenten zijn er op een kaasplank namelijk niet te bespeuren en ook over de gezondheidsvoordelen van een fles wijn kan je je vragen stellen. Althans, dat dachten we.

Bescherming en prikkeling

Een studie die werd gepubliceerd in de novembereditie van Journal of Alzheimer’s Disease wijst namelijk uit dat een ‘verantwoorde’ consumptie van kaas en wijn goed zijn voor je brein naarmate je ouder wordt. Ze volgden daarvoor 1.500 Britten over een periode van 10 jaar en kwamen erachter dat vooral kaas je brein beschermt tegen schade. Wijn zorgt er dan weer voor dat je hersenen beter functioneren. Verder onderzoek is nodig om de resultaten te bevestigen, maar voel je voortaan dus niet schuldig als je je avond eindigt met een stukje Franse kaas en een glas (geen fles) rode wijn.

