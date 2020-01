Een man uit India heeft bij een hanengevecht het leven gelaten. Hij had zijn dood zelf kunnen vermijden, want hij stierf door de scheermesjes die hij aan de poten van zijn vechtende haan had gebonden.

Volgens The Times of India wilde de 55-jarige Saripalli Venkateswara Rao met zijn haan meedoen aan een vechtwedstrijd. Om zijn tegenstander extra te kunnen verwonden, bond hij de vogel scheermesjes aan de poten. Terwijl Saripalli en haan wachtten op het startschot, hield hij het beest vast. Dat probeerde zich los te rukken, en veroorzaakte daarbij met de scheermesjes een diepe wonde bij Saripalli, die veel bloed verloor en overleed. Bij hanengevechten geraken wel vaker mensen gewond.

Verboden

Vermoedelijk vond het incident plaats tijdens het hindoefeest Makar Sankranti, waarop gevierd wordt dat de zon in het sterrenbeeld steenbok komt te staan. Hanengevechten en de bijhorende gokpartijen zijn nog steeds een populaire vorm van vertier in India, hoewel het er al sinds 1960 verboden is. Plaatselijke overheden knijpen vaak een oogje dicht. Zo woonde volgens The Times of India de plaatselijke minister voor veeteelt twee hanengevechten bij in deelstaat Telengana. Sinds dit jaar zet de politie wel drones in om gevechtsringen op te sporen. In twee districten werden op die manier al meer dan 500 gevechtsringen ondekt.

