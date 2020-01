Een dierenarts uit Texas heeft een misstap gemaakt met fatale gevolgen. De arts diende bij de 8-jarige kat Sophie in plaats van het geplande rabiësvaccin een euthanasiespuitje toe. Alle hulp kwam voor de arme poes te laat.

Een routinecontrole en een rabiësvaccin: daaruit moest het uitje naar de dierenarts voor de 8-jarige kat Sophie bestaan. Het liep echter helemaal anders, want door een kapitale fout werd de poes geen vaccin maar euthanasievloeistof toegediend. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk.

Per ongeluk

Baasje in rouw Michelle Olson deed het relaas aan lokaal televisiestation ABC13 met het doel om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. Ze hoopt dat “mensen vragen stellen aan hun dierenarts, zodat dat niet nog eens gebeurt.” Michelle en haar man brachten vorige week hun kat Sophie (te zien op de beelden hieronder) naar het Suburbia North Animal Hospital in Spring, Texas voor een routinecontrole en een rabiësvaccin. Sophie was nagekeken en het spuitje was gezet, toen Michelle weer onderweg naar huis plots werd opgebeld. Het was de dierenarts, die hen aanmaande meteen rechtsomkeer te maken omdat ze Sophie per ongeluk euthanasievloeistof hadden toegediend.

Tragic… a Spring woman says her cat, Sophie, was accidentally euthanized after going in to the vet for a routine checkup. The story at 4:30. ⁦@abc13houston⁩ pic.twitter.com/YMYFqfwyQs — T.J. Parker (@TJParkerABC13) 17 janvier 2020

“Dit had nooit mogen gebeuren”

Terug aangekomen bij de dierenarts werd er alles aan gedaan om de fout terug recht te zetten. Sophie kreeg zuurstof toegediend en de dierenarts probeerde met allerlei vloeistoffen de dodelijke injectie uit haar lichaam te krijgen. Alle hulp kwam echter te laat voor Sophie, die twee dagen later stierf. Baasje Michelle voelde meteen aan dat Sophie het niet zou halen: “ik pakte haar meteen uit haar mandje, hield haar vast en praatte tegen haar, want ik wist dat dit het laatste zou zijn dat ze zich zou herinneren.” Het personeel van de dierenkliniek was erg aangedaan door het tragische voorval, excuseerde zich uitgebreid voor het incident “dat nooit had mogen gebeuren.”

