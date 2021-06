BIZAR. ‘Gecremeerde kat’ keert terug naar huis: «We dachten dat hij dood was»

Een Britse familie heeft de shock van hun leven beleefd toen hun kat Frankie, die ze net gecremeerd hadden, opeens in de woonkamer stond. «We hebben iemand anders zijn kat gecremeerd», aldus de eigenares.

Frankie was al sinds 19 mei spoorloos. Toen de Britse eigenares van de kat enkele dagen later een gelijkaardige kater op de snelweg zag liggen, ging ze er dus van uit dat het haar huisdier was. Ze cremeerde het diertje en nam zijn assen mee naar huis, aldus de Britse publieke omroep BBC. «We hebben iemand anders zijn kat gecremeerd», vertelt de vrouw beschaamd.

Een wonder

Het was dus een verrassing toen Frankie plots levend en wel in de woonkamer opdook. «Hij was zwak en had honger, maar hij was springlevend», aldus de eigenares. De 7-jarige zoon Remy noemt het een wonder: «We dachten dat hij dood was.»

