Demi Burton sloeg voor haar vlucht enkele glaasjes rode wijn achterover en checkte in. Even later, op negen kilometer hoogte, begon de 20-jarige jongedame enkele mannelijke medepassagiers in het vliegtuig aan te klampen om seks met haar te hebben. Toen ze haar zin niet kreeg werd ze agressief.

Burton vloog huiswaarts na een trip van drie maanden in Australië, waar ze familie bezocht. Ze beweert dat ze voor haar vlucht in de drank gevlogen was omdat ze vliegangst heeft.

Het incident vond plaats op 9 mei vorig jaar, nadat vlucht EY21 opgestegen was in de Verenigde Arabische Emiraten. De Britse vrouw, die zichtbaar dronken was, kreeg aan boord geen alcohol meer geschonken van het boordpersoneel. “Je kan dan evengoed nu het vliegtuig landen”, schreeuwde ze boos, waarna ze haar vuist ophief in de richting van de cockpit. 259 medepassagiers keken verbaasd toe.

Het personeel trachtte Burton vervolgens tot bedaren te brengen, maar kreeg een kopstoot en enkele trappen te verwerken tijdens een handgemeen. Er waren zes crewleden en enkele passagiers nodig om de vrouw in bedwang te houden. Verscheidene stewardessen en passagiers liepen verwondingen op tijdens de schermutseling. Bij aankomst in Manchester werd Burton gearresteerd.

Zes maanden cel

Deze week werd Burton door een rechtbank in Manchester voor haar dronkenschap en vijf gevallen van geweldpleging tot zes maanden gevangenisstraf veroordeeld. “Nadat ze aan boord was gegaan begon de beklaagde ongepaste seksuele toespelingen te maken aan het adres van enkele mannelijke medepassagiers”, aldus aanklager Claire Brocklebank. “Eerst werden de opmerkingen weggelachen, maar naarmate de tijd vorderde werden de opmerkingen steeds explicieter. Ze vroeg hen of ze lid wilden worden van de mile high club.”

“Andere passagiers begonnen zich te storen aan haar ongepaste gedrag, maar zij werden door de vrouw de mond gesnoerd. Eén passagier in het bijzonder, een arts met kinderen bij zich, vroeg het boordpersoneel te overwegen om de vrouw geen alcohol meer te schenken. Toen de beklaagde geïnformeerd werd over die beslissing, sloegen de stoppen door.”

Burton ontkent dat ze iets fout heeft gedaan. Volgens haar advocaat schaamt ze zich over haar gedrag. “Het ligt niet in haar aard om zoiets te doen”, klinkt het.

Het bericht BIZAR. Dronken vrouw tracht medepassagiers in volle vlucht lid te maken van ‘mile high club’ verscheen eerst op Metro.