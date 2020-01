De ene kat is al wat steviger gebouwd dan de andere, maar deze kater heeft toch net iets te lang in Bourgondië vertoefd. Het kan hem echter worst wezen, want iedereen ziet hem graag.

Maak kennis met Fat Fred. Zijn voornaam heeft hij gekregen toen hij geadopteerd werd door dierenarts Marcia Riedel. Hij woog toen 13 kilogram. Om je een idee te geven: een volwassen kat weegt gemiddeld 4 kilogram.

Blikvanger

Logeren doet hij in het Furry Friends Animal Hospital in Louisiana, waar hij dag in dag uit geniet van de aandacht van voorbijgangers. “90% van de mensen die hier langskomen denken dat hij zwanger is”, vertelt Marcia aan The Dodo.

Traktaties

Dat is hij uiteraard niet. Fred is gewoon behoorlijk zwaarlijvig. Hij is een meester in het overtuigen van mensen om hem op eten te trakteren. Om het eetfeest toch wat te temperen, besloot Marcia om een boodschap op het venster te hangen. “Dit is Fat Fred. Hij is een kater. Hij is niet zwanger. Hij weegt 12,7 kilogram. Ja, hij is op dieet. Nee, het haalt niet veel uit”, klinkt het.

Fast Fred

En toch! Bij zijn laatste weegsessie stond er 11 kilogram op de teller, dus het gaat de goede kant op met hem. En hoewel je het niet zou verwachten, is Fred nog heel energiek. “Hij is heel kwiek en als hij een hapje op de grond hoort vallen aan de andere kant van het gebouw, komt hij met een rotvaart aangelopen”, lacht ze. Hoe dan ook: de foto’s spreken boekdelen.

Het bericht Kat is zo dik dat mensen denken dat hij zwanger is verscheen eerst op Metro.