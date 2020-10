Ben je helemaal klaar met het druilerige leven in België en zou je maar wat graag naar het buitenland immigreren? Heb je misschien ook nog plannen om een bedrijf te beginnen én ben je jonger dan 40? Dan zoekt het Italiaanse dorp Santo Stefano di Sessanio jou!

Het Italiaanse dorpje (twee uurtjes rijden vanaf Rome) is zo goed als uitgestorven en daarom hard op zoek naar nieuwe inwoners. Om de economie van het slaapdorpje een boost te geven, heeft de plaatselijke gemeente besloten een handje te helpen. De gemeente hoopt met deze pilot een wereldwijd voorbeeld te zijn voor andere ‘slaapdorpjes’.

Huis, startkapitaal én geld om er te wonen

Het inwoneraantal van Santo Stefano is in de afgelopen jaren teruggelopen tot 115. Waar er in 1991 ‘nog’ 142 inwoners waren, is dat in de jaren erna flink achteruit gegaan. Van de huidige inwoners is zo’n 35% ouder dan 65 jaar. Slechts dertien inwoners zijn jonger dan twintig.

Om daar verandering in te brengen, heeft de gemeente dit project opgezet. Als jíj naar Santo Stefano verhuist en daar een bedrijf start, krijg je van hen een maandelijks bedrag van maximaal 8.000 euro per jaar. Daar bovenop krijg je een huis (tegen symbolische huur) én een startkapitaal van 20.000 euro voor je bedrijf. Klinkt te mooi om waar te zijn toch?

Toeristisch bedrijf

Toch is het dat wel. De gemeente wil namelijk dolgraag nieuwe inwoners aantrekken, zodat het dorpje kan opfleuren en weer even vooruit kan. Er zitten natuurlijk nog wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet je tussen de achttien en veertig jaar oud zijn, geen strafblad hebben en er minimaal vijf jaar blijven wonen. Mocht je uit Italië komen, dan mag je niet uit een ander klein dorp komen. Anders zou het probleem zich natuurlijk alleen maar verplaatsen.

Ook is het de bedoeling dat je een bedrijf start in het Italiaanse dorpje. Daar zitten ook nog wat voorwaarden aan. De gemeente heeft namelijk voorkeur aan toeristische bedrijven. Schoonmakers, supermarkteigenaren en onderhoudsmedewerkers zijn ook welkom.

