Lakeland, een stad in Florida met zo’n 100.000 inwoners, kampt dezer dagen met een populatie hitsige slangen. Het is broedseizoen voor de waterslangen in het nabijgelegen meer, en bijgevolg hebben een groot aantal exemplaren zich verenigd in het stadspark voor een grote ‘orgie’.

In een Facebookpost leggen de stadsdiensten uit hoe de “niet-giftige en doorgaans vreedzame slangen samengekomen zijn om te paren”. Zolang ze met rust gelaten worden, doen de dieren geen vlieg kwaad, klinkt het. Opdat ze zich in alle rust zouden kunnen voortplanten is een deel van het park gesloten.

Eenmaal het paarseizoen voorbij, zullen de slangen weer elk hun eigen weg gaan. “Ze zijn een belangrijk deel van het ecosysteem en mogen niet gestoord worden”, waarschuwt de stad, die eraan toevoegt dat deze “orgieën” een jaarlijks terugkerend fenomeen zijn.

Muskusachtige geurstof

De gebandeerde waterslang – of nerodia fasciata pictiventris – wordt maximaal 1,5 meter lang. Als de dieren zich bedreigd voelen kunnen ze bijten en/of een indringende, muskusachtige geurstof afscheiden. Het zijn nachtdieren; overdag zijn ze meestal aan het rusten aan de oevers van rivieren of meren. Tenzij in het broedseizoen dus.

