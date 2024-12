Moeder twijfelt over naam van dochter na reactie van familie: “Je kan hem altijd veranderen”

Een Amerikaanse mama weet niet of ze de goede keuze gemaakt heeft bij het bepalen van de naam van haar dochter. Het is vooral de reactie van haar familie die haar dwars zit.

De vrouw doet haar verhaal op Reddit. Toen ze haar man leerde kennen, gingen ze samen naar Sequoia National Forest in Californië. Tijdens de rit zei ze dat ze – mochten ze ooit een dochter hebben – haar kind graag Sequoia wou noemen. En zo geschiedde… “Toen ik zwanger werd, wisten we meteen dat dit de naam zou worden. Ik hou echt van de naam, maar soms twijfel ik of anderen dat ook doen. Toen ik het aan familie vertelde, reageerden ze een beetje… tja, neutraal. Je verwacht misschien dat iemand zegt: ‘Wat een mooie naam!’ Maar dat gebeurde niet echt (of ik beeld het me in)”, klinkt het.

Lastig voor later

Nu heeft ze schrik dat de naam haar dochter later parten kan spelen. “Ik wil gewoon niet dat het voelt alsof ik mijn kind een heel vreemde naam heb gegeven waar ze later misschien mee moet worstelen. Wat vinden jullie van de naam Sequoia? Hoe zou jij je voelen als dit je naam was?”, vraagt ze aan de lezers van Reddit.

Mooi voor een boom

Er kwamen heel wat (verdeelde) reacties op de kwestie. “Als je groot bent, kan zo’n naam ongemakkelijk voelen. Je wilt niet dat mensen meteen aan iets groot denken als ze je naam horen”, “Sorry, ik vind het niet mooi en ik zou het verschrikkelijk vinden mocht ik zo heten”, en “Ik vind Sequoia een mooi woord en het zijn prachtige bomen, maar niet om als naam te gebruiken”, klinkt het in het ene kamp.

Naamsverandering

Anderen vinden het net wél een leuke naam. “Ik vind de naam Sequoia prachtig! Goede keuze”, “Een vriendin van mij noemde haar dochter ook Sequoia. Ik vind het heel mooi”, en “Je baby is nog jong, dus als je echt twijfelt, kun je de naam nog veranderen”, stellen ze haar gerust.

Foto: Shutterstock