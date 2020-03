Een vrouw uit de Amerikaanse staat Washington heeft een hilarische verhaal op Reddit gepost. De vrouw vertelt daarin dat ze al enkele dagen haar handen goed wast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Helaas bleek haar zeep een blok rijpe cheddar te zijn.

Vergissen is menselijk, dat bewijst Miley uit Vancouver, een stad in de Amerikaanse staat Washington. De vrouw wou haar best doen om zich te beschermen tegen het coronavirus door goed haar handen te wassen. Alleen had ze daarvoor de verkeerde ‘zeep’ gebruikt, wat tot hilarische toestanden leidde. Ze deelde haar verhaal op Reddit, waar het al snel rond ging.

“Na een paar dagen vroeg ik me af waarom het niet schuimde”

Het verhaal begint met Miley die een late night snack wilde en daarna een stuk oude cheddarkaas op het aanrecht liet liggen. De volgende dag wilde ze beginnen met haar handen goed te wassen en zocht ze naar een stuk zeep dat ze kon gebruiken. Een belangrijk detail is dat Miley ook echt een geel stuk zeep zonder geur heeft en die twee zijn uiteindelijk verwisseld geraakt.

“Ik heb juist ontdekt dat ik mijn handen was met een blok kaas”, schrijft ze op Reddit. “Ik gebruik vloeibare zeep om de afwas te doen, maar heb ook een blokje omdat dat zachter is voor mijn handen na klusjes. Na een aantal dagen begon ik me afvragen waarom die niet schuimde. Het blijkt nu om een uitgedroogd stuk Tillamook-cheddar te gaan.” In een van de vele reacties op het bericht vraagt iemand zich terecht af of er nu zeep in de koelkast ligt.

