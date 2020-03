Terwijl we in België vooral wc-papier en conserven hamsteren, zijn de Amerikanen massaal wapens aan het inslaan. Met de groei van het aantal besmettingen, dijen ook de rijen aan wapenwinkels uit.

Bij onze noorderburen stonder er de afgelopen dagen flinke rijen aan de coffeeshops. Vele mensen wilden nog een laatste voorraad wiet halen om de aankomende weken door te komen. Ook zijn er dagen flink veel lege schappen in supermarkten omdat mensen gaan hamsteren. Vooral het wc-papier is mateloos populair.

In de Verenigde Staten ligt de vraag ergens anders. De wapenverkoop is explosief gestegen vanwege het coronavirus. Mensen zijn bang dat er maatschappelijke onrust komt en slaan geweren in.

Queues to buy guns in LA

Buyers tell me they’re scared of what will happen if people run out of food and supplies, and they need to protect their families. We’re live on @TheTodayShow as #coronavirus panic hits LA. pic.twitter.com/2KqGPZfNo4

— Amelia Adams (@AmeliaAdams9) March 15, 2020