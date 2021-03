Sinds midden februari zijn de kappers in België weer open, na een maandenlange sluiting. Dat betekent dat er stilaan een einde komt aan de coronacoupes en dat we allemaal vroeg of laat voor de spiegel plaats zullen nemen. Wellicht heb je zelfs al bedacht welk kapsel je volgende keer wil.

Toegegeven, toen wij voor het eerst in maanden weer in de kappersstoel plaatsnamen, waren we zelf even vergeten hoe een knipbeurt eigenlijk verliep. Dat het begint bij de wasbak is nog vrij logisch, maar er zijn ook dingen waarvan je misschien niet weet waarom ze zo gedaan worden.

Mysterie…

Eén van die grote kappersmysteries, voor ons dan toch, is waarom er altijd wordt gevraagd om tijdens het knippen naar beneden te kijken. Het lijkt logischer om je hoofd mooi recht te houden, maar toch vraagt de kapper steevast om je hoofd te buigen. Waarom eigenlijk?

… ontrafeld

Haarstyliste Brooke Udy Clark gaf het antwoord op die vraag in één van haar TikTok-filmpjes. Ze laat een vrouw zien waarvan het haar in eerste instantie perfect recht geknipt lijkt, maar wanneer ze vervolgens haar hoofd buigt, zie je een verborgen stukje haar dat er allesbehalve recht uitziet. Dat stukje zie je niet als je je hoofd recht houdt en daarom is het zo belangrijk om tijdens een knipbeurt naar beneden te kijken. Wellicht ook een tip om te onthouden wanneer je zelf de schaar in je lokken zet.

