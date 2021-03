Als je doordeweeks iedere dag om 6 uur uit je bed moet, is de verleiding groot om dat op je vrije dagen in te halen. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk – zeker met kinderen is uitslapen niet vanzelfsprekend – maar als het kan, waarom ook niet?

Wel, lang werd gedacht dat uitslapen ons slaapritme verstoorde. Omdat je lichaam niet zo snel schakelt als jijzelf, dacht men dat uitslapen in het weekend eigenlijk een tegenovergesteld effect had. Je kwam in een soort jet-lag terecht, waardoor je op maandagochtend weer moest schakelen en je nachtrust helemaal overhoop kwam te liggen. Niet bepaald positief dus, maar een nieuw onderzoek brengt verandering in die visie.

Slaap inhalen

Het is een groep Zweedse wetenschappers die onderzoek deed naar het fenomeen en hun vaststellingen publiceerde in Wiley Online Library. Volgens hen is uitslapen in het weekend net een perfecte manier om je slaaptekort van tijdens de week in te halen. Wat dan weerd een hoop gezondheidsvoordelen met zich meebrengt. Die uitspraak doen ze trouwens niet zomaar. Gedurende 13 jaar volgden ze 43.880 personen onder de 65 om hun onderzoek te staven. Natuurlijk is dit slechts één studie en is het aan jou om te bepalen wat je gelooft, maar wij blijven dit weekend alvast een uurtje langer liggen!

