Nieuwe datingapp richt zich op mensen met een maatje meer: “Geen bodyshaming bij ons”

De liefde van je leven vinden is soms niet makkelijk. En dat hoeven we je misschien niet te vertellen, want er zijn nog nooit zoveel singles geweest in Vlaanderen als nu. Het is daarom altijd iets positiefs wanneer je in contact kan komen met mensen waarmee je raakvlakken hebt.

Dat is ook het uitgangspunt van een nieuwe datingapp die zich richt op mensen met een maatje meer. “Bij ons geen bodyshaming”, zo laat de organisatie achter de app weten. ‘WooPlus’ wint momenteel steeds meer aan populariteit en zou mensen met een maatje meer wereldwijd helpen om met elkaar in contact te komen. De positieve vibes en lichaamspositiviteit zouden veel mensen aanspreken om toch de stap te zetten om digitaal de liefde van hun leven te vinden.

TikTok

Een TikTokster met de naam Victoria heeft naar eigen zeggen die liefde al gevonden via ‘WooPlus’. “Ik dacht echt dat het onmogelijk zou zijn om iemand te vinden. Ik had al heel veel dates achter de rug met behulp van Tinder en Hinge, maar het was WooPlus waar ik iemand ontmoette met wie het echt klikte. Ik heb nu dus al meer dan een maand een vriendje. Om eerlijk te zijn zat ik op WooPlus om te bewijzen hoe onnozel het daar zou zijn, maar dat plannetje is duidelijk niet doorgegaan”, zo lacht ze.

Foto: Unsplash