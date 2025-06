Prime Video dropt trailer van knotsgekke actiethriller ‘The Pickup’ (video)

Prime Video heeft de officiële trailer van ‘The Pickup’ online gegooid. Deze spektakelfilm met een knipoog is vanaf 6 augustus te streamen.

‘The Pickup’ brengt twee generaties comedy-toppers samen in een film boordevol scherpe humor, straffe actie en heerlijke chemie tussen de hoofdrolspelers. Verwacht spanning, verrassende twists én heel wat hilarische momenten.

Hilarische chaos

In de film loopt een doodgewone klus voor geldkoeriers Russell (Eddie Murphy) en Travis (Pete Davidson) compleet uit de hand wanneer ze in een hinderlaag belanden van keiharde criminelen. Aan het hoofd daarvan staat Zoe (Keke Palmer), die duidelijk grotere plannen heeft dan zomaar wat cash buitmaken. Temidden van de chaos proberen de twee op z’n minst het vege lijf te redden – maar geloof ons: dat verloopt allesbehalve volgens plan.

‘The Pickup’ is van de hand van regisseur Tim Story (The Blackening, Barbershop, Ride Along) en scenaristen Kevin Burrows en Matt Mider.

Foto: YouTube