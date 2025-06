Tanja Dexters geeft inkijk in haar leven: “Ongeschminkt? In bikini? Geen probleem”

Binnenkort komt Tanja Dexters met een eigen realityreeks. “Mensen blijven geloven dat ik een zottin ben. Met dat imago wil ik komaf maken”, klinkt het.

De afgelopen jaren zijn voor Tanja Dexters stormachtig verlopen. Zo kreeg ze een rijverbod na een ongeval met vluchtmisdrijf en was ze twee keer betrokken bij een vechtpartij. Met een eigen realityreeks wil de 48-jarige presentatrice en Miss België van 1998 tonen wie ze écht is. “Het wordt tijd dat de mensen eindelijk een juist beeld van me krijgen, want ze oordelen op basis van filmpjes op sociale media, zonder de context te kennen. Neem nu dat gevecht op het circuit van Zolder: een zotte vriendin vloog me plots in de haren en iedereen maakte ervan dat ik had gevochten. Terwijl ik haar gewoon in bedwang hield. Ik heb haar zelfs niet geslagen. Maar mensen blijven geloven dat ik een zottin ben. Met dat imago wil ik komaf maken. Door mijn privéleven te tonen, zullen mensen mij hopelijk niet meer als dader maar als slachtoffer zien”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Niets schrappen

Het belooft een reeks te worden waarin niets gecensureerd wordt. “Het programma is een mix van een lach en een traan. Niets wordt in scène gezet. Mensen mogen zien dat Michael en ik soms ruzie hebben, dat wij als samengesteld gezin voor uitdagingen staan en ik geldproblemen heb sinds het faillissement van mijn kledingcollectie. Ik ben daar niet beschaamd over want het is herkenbaar voor iedereen. Ook fouten mogen in beeld komen. Ik denk dat ik er alleen maar sympathie mee zal krijgen. Je zal de échte Tanja van vandaag te zien krijgen. Ik ben geen overmatige drinker meer zoals in de ellendige jaren die ik heb gekend, maar ik hou nog steeds van feestjes en een glaasje alcohol, dus ik zal de flessen niet verstoppen. Ik ben volwassener geworden, maar niet saaier. (lacht) Ze mogen van mij heel veel filmen, met de afspraak dat ik goedkeuring moet geven over de eindmontage. Maar ik heb er vertrouwen in. Het is niet de bedoeling om te schrappen. Ongeschminkt? In bikini? Geen probleem”, besluit ze.

Foto: Instagram