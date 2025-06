Sarah Puttemans pakt uit met bikinifoto’s: “En zeggen dat perfectie niet bestaat…”

Sarah Puttemans wordt overladen met complimenten op enkele zomerse kiekjes die ze deelde. “Zo’n knappe vrouw”, klinkt het in de reacties.

Sarah Puttemans poseert op Instagram in enkele fleurige outfits van de Nederlandse lingeriewinkelketen Hunkemöller. Zo zien we haar in een gehaakte jurk en in twee verschillende bikini’s. “Badkleding die je overal brengt – van zonnige ochtenden op het strand tot diners bij zonsondergang, en alles daartussenin”, schrijft de 25-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst erbij.

Perfectie

Haar bijna 300.000 volgers sparen de superlatieven niet. “Prachtige foto’s, Sarah”, “Mooie bikini”, “Wauw!”, “En zeggen dat perfectie niet bestaat… Dit komt toch redelijk in de buurt”, en “Zo’n knappe vrouw”, wordt er onder meer gereageerd.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram