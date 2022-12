Ook motorfietsen moeten vanaf 2023 naar de keuring

Motorfietsen moeten vanaf 1 januari verplicht worden gekeurd voor verkoop en na een ongeval. Ze kunnen daarvoor terecht in vijftien Vlaamse keuringscentra. Dat meldt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

De Vlaamse regering besloot vorig jaar al dat er ook voor motorfietsen een keuring zou komen. Daarmee werd een Europese richtlijn omgezet.

Een periodieke keuring wordt het niet. Wel zullen motoren vanaf 2023 een technische keuring moeten ondergaan wanneer ze verkocht worden of na een ongeval. Volgens minister van Mobiliteit Lydia Peeters zou het jaarlijks gaan om 30.000 keuringen voor verkoop en ongeveer 200 keuringen na een ongeval.

Tot 27 locaties

Voor de keuring zal een beperkt aantal keuringscentra, verspreid over heel Vlaanderen, ingezet worden. In die keuringscentra zal er een aparte lijn voor motorfietsen worden opgezet. In eerste instantie gaat het om vijftien locaties. Later volgend jaar zal dat worden uitgebreid tot 27.

De keuring wordt verplicht voor motorfietsen, driewielers en vierwielers met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. Ook elektrische en hybride motorfietsen zijn onderhevig, als ze een maximumvermogen hebben van meer dan 11 kilowatt en een maximumsnelheid hoger dan 45 kilometer per uur.

