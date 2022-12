Bert Duverger kent zijn straf voor moord op ex-vriendin Isabelle Meeus

Bert Duverger, de 47-jarige man die schuldig verklaard werd aan moord op zijn ex-vriendin Isabelle Meeus in 2020 in Sint-Gillis-Waas, is veroordeeld tot 24 jaar cel. Dat hebben het hof en de jury van het Gentse hof van assisen vrijdagmiddag beslist. De door het openbaar ministerie gevorderde vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank werd niet opgelegd.

De feiten hadden plaats op 23 april 2020 in de woning van de beschuldigde in de straat Herdershof in Sint-Gillis-Waas. De lokale politie werd rond 10.45 uur opgeroepen voor bijstand nadat Duverger belde naar de hulpdiensten, met de melding dat hij zijn 40-jarige ex-vriendin Isabelle Meeus pijn had gedaan en dat ze gewond was aan het hoofd. De ziekenwagen was snel ter plaatse en reanimatie werd gestart. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze overleed op 1 mei 2020.

Voorbedachtheid

Duverger verklaarde dat hij in een opwelling Meeus had geslagen en gewurgd, nadat ze hem tijdens een discussie over de kinderen uitgelachen zou hebben. Volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen was dat niet geloofwaardig en moest Duverger schuldig verklaard worden aan moord. John Maes, de advocaat van Duverger, had schuldig gepleit aan doodslag maar de voorbedachtheid betwist. De jury volgde dat pleidooi echter niet en oordeelde dat Duverger schuldig is aan moord.

Gruwelijkheid van de feiten

Het openbaar ministerie had 24 jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gevorderd, maar de verdediging pleitte verschillende verzachtende omstandigheden. In het arrest over de schuldvraag hielden het hof en de jury rekening met onder meer «de ernst, zwaarwichtigheid en gruwelijkheid van de feiten» en «de brutaliteit en agressiviteit die aan de dag werden gelegd.»

Het hof en de jury verwezen ook naar het feit dat hij «als gediplomeerd verpleger gedurende tien minuten geen enkele poging ondernam om het slachtoffer te reanimeren». Een terbeschikkingstelling was volgens het arrest, dat het blanco strafregister en het «ontbreken aan nestwarmte tijdens zijn prille jeugd in India» als verzachtende omstandigheden aanvaardde, niet noodzakelijk.

Hulp aanvaarden

Voorzitter Antoon Boyen had nog een boodschap voor Duverger. «U kan nog iets betekenen, vooral voor uw kinderen. U hebt kwaliteiten. Leer hulp aanvaarden in de overtuiging dat u niet alles alleen aankunt.»

