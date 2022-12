Peter Vandenbempt deelt zijn vurige reactie bij grote misser van Lukaku tegen Kroatië: «Wat een passie!» (video)

De WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Kroatië zullen we niet al te gauw vergeten, mede door het bevlogen commentaar van Peter Vandenbempt. Maar hem bezig zien, is misschien nóg mooier dan hem enkel te horen.

Helaas, al op 1 december werd België uit het WK in Qatar geknikkerd. Betonnen muur van dienst? Kroatië. Hoewel Romelu Lukaku enkele enorme kansen kreeg, wilde de bal er niet in. In de 89ste minuut kreeg hij een nagenoeg perfecte voorzet van Thorgan Hazard en moest hij de bal gewoon in doel duwen, maar ook dat mislukte, tot grote teleurstelling ook van Peter Vandenbempt.

Pure emotie

De 55-jarige Sporza-commentator deelde het bewuste moment en zijn gepassioneerde reactie op Instagram. «De max! Wat een emotie…», «Fenomenaal, Peter. Met grote voorsprong de beste analist en commentator», «Wat een passie!», «Exact wat zich in vele huiskamers afspeelde», «Oprechte emoties bij de commentaar, maakt het zoveel beter», en «Fantastisch om te zien!», klinkt het oprecht bij zijn volgers.





Hieronder kan je de bewuste misser van Lukaku zien vanaf 4:11.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/sport/peter-vandenbempt-deelt-zijn-vurige-reactie-bij-grote-misser-van-lukaku-tegen-kroatie-wat-een-passie-video