Brussel promoot fietsen naar het werk als fitness in de stad: «Minder files en stress, meer beweging»

Het aantal fietsers in Brussel is opnieuw in stijgende lijn nu alle beperkende coronamaatregelen zijn weggevallen. Voor Brussel Mobiliteit het uitgelezen moment om een nieuwe campagne ‘BrusselsFit’ te lanceren. Die moet mensen motiveren om naar het werk te fietsen.

Zowel op weekdagen als in het weekend ziet Brussel Mobiliteit een stevige toename van het aantal fietsers. In januari 2022 waren er een kwart meer fietsers dan tegenover vorig jaar en in februari 2022 steeg het fietsverkeer zelfs met 32 % in vergelijking met een jaar geleden.

Nu het betere weer ook terugkeert wil Brussel Mobiliteit twee vliegen in één klap slaan: doe je dagelijkse sport door met de fiets naar het werk te gaan en laat je auto staan in de strijd tegen files. De fietspromotiecampagne ‘BrusselsFit’ maakt hiervoor van Brussel «de grootste fitnesszaal in openlucht». De grootste doelgroep zijn de 40-plussers die zelfs voor korte afstanden de auto nemen.

Open Air Spinning

«Fietsen is op verschillende manieren goed voor je gezondheid: het vermindert files, en dus stress, het verbetert de luchtkwaliteit en kan de dagelijkse portie lichaamsbeweging vertegenwoordigen die de WHO aanbeveelt», stelt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

De campagne ‘BrusselsFit’ wordt verspreid via affiches en digitale kanalen. Op 8 mei vindt het evenement ‘Open Air Spinning’ plaats in het centrum van Brussel en op een drietal grote fietspaden krijgen de fietsers fitnessoefeningen voorgeschoteld.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/brussel-promoot-fietsen-naar-het-werk-als-fitness-de-stad-minder-files-en-stress-meer-beweging