Oudste orang-oetanvrouwtje ter wereld viert 61ste verjaardag in Duitse zoo

Bella, waarschijnlijk de oudste nog levende Sumatraans orang-oetan, heeft dinsdag haar 61ste verjaardag in de dierentuin van Hamburg gevierd. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Volgens experts wordt de soort in het wild gemiddeld tussen de 40 en 50 jaar oud.

Bella is het oudste bekende levende orang-oetanvrouwtje en waarschijnlijk dus de oudste in haar soort ter wereld. Ze kwam in 1964 naar de Hagenbeck Zoo. Bella voedde zes eigen en drie geadopteerde kinderen op.

«Vandaag stelt ze het goed», zo zegt dierentuindirecteur Tjark Rüther-Sebbel. «Ze is gelukkig en vertoeft buiten samen met de andere orang-oetans.» Ter gelegenheid van deze speciale dag kreeg Bella een taart van gekookte rijst met stukjes fruit in.

Drie tanden

Het orang-oetanvrouwtje heeft nog slechts drie tanden, maar doet het goed ondanks haar hoge leeftijd, zo zegt de directeur. Ze krijgt haar voedsel vaak apart, zodat ze niet moet wedijveren met de jongere apen om iets te kunnen bemachtigen.

