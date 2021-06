Met deze tips drink je voldoende water bij warm weer

Water en de rest komt later. Dat gezegde houden we bij dit warme weer best in ons achterhoofd. Het is namelijk erg belangrijk dat je genoeg water drinkt. Het verkomt immers dat je uitdroogt. Vind je het moeilijk? Hier zijn enkele tips die ervoor zorgen dat je het volhoudt.

Elk uur een glas water

Met dit warme weer drink je best elke dag 2 liter water. Dat betekent dat je elk uur een glas moet nuttigen. Stel het op als een alarm op je smartphone, zo houd je goed bij of je al water gedronken hebt.

Drinkbus

Vul een drinkbus met water en neem die met je mee als je ergens naar toe gaat. Zo heb je ten alle tijde water bij je. Het handige aan een drinkfles is dat die je doet drinken omdat je op het einde van de dag een lege bus wil.

App

Ook een app kan je helpen om meer water te drinken. Hij stuurt je een herinnering als het tijd is om weer een slokje te nemen. Enkele leuke apps zijn:

-Waterlogged

-Aqualalert

-Waterminder

-Water Daily

Waterrijk eten

Je haalt het vocht dat je lichaam nodig heeft namelijk niet alleen van water maar ook uit voeding. Eet daarom iets wat veel water bevat. Haal die watermeloenen en komkommers dus maar boven.

Fruit en kruiden toevoegen

Wil je graag een smaakje toevoegen aan je water? Voeg dan gerust wat vers fruit en kruiden toe aan je drankje. Deze combinaties zijn alvast voltreffers:

-aardbeien en wat blaadjes basilicum

-sinaasappel en koriander

-limoen en munt

-komkommer, citroen, gember en munt