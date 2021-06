Zo lang blijf je fit wanneer je stopt met sporten

Ons lichaam in topconditie krijgen vereist heel wat hard werk. Maar hoe lang blijven we fit als we het na al dat zweet even laten hangen? Die avonden voor de televisie met een zak chips wreken zichzelf sneller dan gedacht.

Door de coronacrisis en de bijhorende lockdowns stond het sportieve leven van velen op een laag pitje. De sportclubs waren gesloten, wandelen en fietsen is niet aan iedereen besteed en dus werd vooral onze duimspier getraind door al dat zappen, op zoek naar een tv-programma dat niets met corona te maken had. Onze overige spieren stierven intussen een langzame dood. Maar hoe langzaam juist? Hoe snel verlies je je conditie wanneer je stopt met trainen? Dan Gordon, professor cardiorespiratoire inspanningsfysiologie, en Justin Roberts, professor gezondheids- en bewegingsvoeding, van de Anglia Ruskin Universiteit geven het antwoord aan CNN.

Cardiovasculaire conditie

Fit worden doen we door ons lichaam uit te dagen. We doen meer dan we normaliter gewend zijn, en die spanning op ons lijf zorgt ervoor dat we ons aanpassen. Ons lichaam geraakt de extra spanning gewend en zo worden we met andere woorden fitter. Die conditie kunnen we goed uitdrukken in maximale zuurstofopname: hoe fitter, hoe meer zuurstof ons lichaam kan opnemen.

Maar wanneer je stopt met trainen, gaat je conditie al snel achteruit. Voor de gemiddelde persoon duurt het minder dan 8 weken (2 maanden) voor je maximale zuurstofopname terugvalt naar het niveau van voor je training. Dat komt omdat onze volumes aan bloed en plasma verminderen wanneer we geen spanning meer zetten op onze spieren en ons hart. Ook het lichaam van getrainde marathonlopers ondergaat datzelfde effect, maar hun maximale zuurstofopname blijft zelfs zonder training wel hoger dan die van de gemiddelde persoon.

Spierkracht

Ook wat spierkracht betreft gaat ons lijf er snel op achteruit. Werken we ons 12 weken (3 maanden) lang niet meer in het zweet, kunnen we significant minder gewicht heffen. Wat wel weer meevalt, is dat niet al onze opgebouwde kracht verloren gaat. We gaan met andere woorden niet terug naar het niveau van voor we begonnen te trainen.

Omdat we geen kracht meer op onze spieren zetten, worden onze spieren “lui” en verminderen onze spiervezels. Na twee weken zonder training zijn we al 13% van die spiervezels kwijt, al lijkt dat niet onmiddellijk te resulteren in een verlies aan spierkracht. De kracht die we op langere termijn verliezen, is dus waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van het kleiner aantal spiervezels en het tragere verlies aan spiermassa.

Zowel onze cardiovasculaire conditie als onze spierkracht moeten we met andere woorden regelmatig onderhouden, anders worden we relatief snel minder fit. De snelheid waarmee we onze conditie verliezen is ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen. Het geldt echter wel dat hoe fitter je bent, hoe minder snel je lichaam zal aftakelen.