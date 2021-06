Dit is het populairste stuk ondergoed voor mannen (het is niet wat je verwacht)

Man of vrouw, kind of volwassene, we hebben allemaal zo onze favoriet als het aankomt op ondergoed. De een houdt van strings, de ander van losvallende boxershorts en nog anderen gaan liever commando. Maar volgens een recente studie is er één mannelijke onderbroek dé grote publiekslieveling. En het is een controversiële winnaar.

Het is het bedrijf Dr. Beckmann, gespecialiseerd in producten om vlekken te verwijderen, dat het onderzoek voerde. 2.000 mensen werden gevraagd naar hun favoriete mannelijke ondergoed en wat blijkt? Hoe witter en strakker, hoe beter.

Sexy in stralend wit

Het is niet meteen het sexy beeld dat je voor je ziet als je denkt aan een man in boxershorts. Toch blijkt in de praktijk dat 51

% van de bevraagden witte, strakke onderbroeken voor mannen verkiest boven andere modellen. Vooral vrouwen blijken enthousiast: maar liefst zes op tien kiest resoluut voor de controversiële winnaar. Bij mannen gaat het om 40 %. Voorwaarde is wel dat de witte onderbroek er spiksplinternieuw en stralend wit uitziet. Van zodra dat niet het geval is, zijn we – zoals te verwachten valt – een stuk minder enthousiast.