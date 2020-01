Yes! Morgen is het eindelijk weer zo ver!

Want na een weekje ‘rust’ kan tv-kijkend Vlaanderen zondag genieten van een nieuwe aflevering van ‘Kamp Waes’.

‘t Belooft duidelijk weer een fysiek zware strijd te worden, als we onderstaande beelden mogen geloven. In het fragmentje zien we hoe de deelnemers door een veld moeten lopen. Aangezien dat op zich misschien iéts te gemakkelijk zou zijn, moeten ze over beekjes weten te geraken én dragen ze onder andere een jerrycan van zo’n 20 kilogram mee.

Maar bij het oversteken van een beek loopt het stevig fout. Wat er juist gebeurt, zie je op onderstaande video. Zet wel je adblocker even af, of je krijgt niets te zien (helaas).

Foto: still