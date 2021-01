Het heerschap in bijgevoegde video’s is Mike Chapman, een goedhartige onbekende die de pech van zijn leven had toen zijn golfkarretje op hol sloeg. Niet één keer trouwens, maar tweemaal ging het voertuigje ervandoor zonder bestuurder. Chapman kan er gelukkig om lachen.

Het was Chapman zelf die de video’s publiceerde op het wereldwijde web. De beelden gingen al snel een eigen leven leiden op sites als Reddit en YouTube. Wat er net was gebeurd? “Wel, ik had net nieuwe batterijen geïnstalleerd, maar had geen idee dat de accelerator kapot was. Daardoor ging mijn golfkar ervandoor”, zo vertelt de man.

”Heel gek”

In eerste instantie bleef de schade beperkt: een dubbele deur ging compleet kapot toen het voertuigje achteruit reed, maar Chapman leek het weer onder controle te krijgen. Tot het karretje plots ook voorwaarts nog voor enige ravage zorgde. “Mijn Nest-camera’s hebben alles vastgelegd. Het ziet er heel gek uit”, zo vertelt Chapman nog. Op het internet kan men er in ieder geval smakelijk om lachen.

Foto: still YouTube