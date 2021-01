Straffe beelden uit High Wycombe, een stad in Engeland.

Daar heeft het duidelijk aardig gesneeuwd en dat zorgt blijkbaar voor behoorlijk gevaarlijke toestanden op de weg.

Op onderstaande video zien we hoe een eerste automobilist een wegversmalling nadert. Om een botsing te vermijden met een wagentje dat nogal ongelukkig in de weg staat, besluit de eerste automobilist om de wegversmalling in de foute richting te nemen.

“Wat scheelt er met zo’n mensen!”

Maar een tweede automobilist, die duidelijk niet al te veel geduld heeft, schat de situatie niet goed in en gaat aan relatief hoge snelheid op de ‘gewone’ (juiste kant van de weg, red.) manier verder. Dat was duidelijk geen goed plan.

Want niet veel later rijdt de tweede chauffeur verschillende (geparkeerde) wagens aan. “Wat scheelt er met zo’n mensen”, roept iemand uit beeld. Wel, hoog tijd om eens te kijken wat er aan ‘t handje was:

Foto: still – Bron: Skoften