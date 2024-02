WTF: Vrouw ontbloot haar bovenlichaam in supermarkt om te bewijzen dat ze geen dievegge is (video)

Bizarre beelden uit Xalapa, Mexico…

Daar ontstond enig tumult in en rond een lokale supermarkt. Een vrouw werd door beveiligingsagenten beschuldigd van winkeldiefstal. Er werd getracht de vrouw staande te houden, maar dat lukte niet. De vrouw in kwestie besliste namelijk om het op een lopen te zetten, richting de parking. “Doe je kleren uit. Kom hier”, roept een stem op onderstaande beelden.

Uit de kleren

Om haar onschuld toch nog te bewijzen, besluit de dame om al lopend haar bovenlichaam te ontbloten. Dit tot grote verbazing van omstaanders die het bizarre tafereel vanop de zijlijn hebben kunnen volgen. “Wat gebeurt hier?”, horen we de cameraman van dienst al lachend zeggen. Dat is inderdaad een zeer goede vraag. In geen tijd gaan de beelden nu viraal op sociale media. Waarom? Kijk zelf maar even: