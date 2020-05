Euhm… Ieder zijn ding?

Seks in de ‘vrije natuur’ kan best spannend zijn. Maar de juiste locatie kiezen, is natuurlijk belangrijk.

Zo wil je toch een béétje privacy hebben en mag het toch ook allemaal wat hygiënisch zijn, toch? Of zijn we nu preuts aan het doen?

Wel, onderstaand koppel vond een vuil riviertje in stedelijk gebied dé ideale plek om van bil te gaan… Naast onpraktisch én onhygiënisch, was het ook niet meteen de meest afgelegen plek. Anders stonden er nu geen beelden van online, natuurlijk. Kijk maar:

Let wel even op, onderstaande video is pikant van aard. We geven het maar mee…

Foto: still – Bron: VKMag