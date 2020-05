Griezelig momentje tijdens een begrafenis in Indonesië waar er plots beweging is te zien in de doodskist van een overleden man.

Het lugubere tafereel speelde zich af op 5 mei in de Indonesische stad Manado. Familie en vrienden namen toen afscheid van een geliefde. Op videobeelden is te zien hoe een man in een doodskist met een raampje in ligt. Tijdens de speech van de pastoor zoomt de filmer in op het raampje en verschijnt er plots iets wat lijkt op een hand. Meer nog: het ‘hand’ lijkt zelfs te wuiven, om vervolgens weer uit beeld te verdwijnen.

Ontbinding

De beelden gingen viraal en werden hevig besproken. Sommige mensen geloven dat hij wel degelijk probeerde aan te tonen dat hij nog in leven was. Anderen vermoeden dat het een muis was. De meest plausibele reden is wellicht dat het lichaam bewoog door de ontbinding van het lijk.

